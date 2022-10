Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrüche: Mehrere Kellerräume in zwei Mehrfamilienhäusern durchsucht

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (16. Oktober 2022), 21:15 Uhr bis Montag (17. Oktober 2022), 05:00 Uhr, kam es an der Reeser Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich durch aufhebeln von mehreren Kellertüren, Zutritt zu unterschiedlichen Kellerräumen und entwendeten eine graue Sporttasche sowie einen Farbeimer. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Am Montag (17. Oktober 2022), kam es zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr an der Veldeckestraße in Kleve zu Einbrüchen in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses. Der oder die Täter hebelten die Holztüren der Kellerräume auf und entwendeten u.a. ein blau-schwarzes E-Mountainbike, eine Hantel sowie mehrere fünf Kilo Gewichte.

Hinweise zu den beiden beschriebenen Sachverhalten nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

