Polizei Mettmann

POL-ME: BMW-Motorrad aus Tiefgarage entwendet - Ratingen - 2204112

Mettmann (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben aus einer Tiefgarage an der Dr.-Redlich-Straße in Ratingen-Ost ein Motorrad der Marke BMW entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Bereits am 14. März 2022 hatte die Eigentümerin des Motorrads ihre Maschine in der Tiefgarage abgestellt. Als sie nun, etwas mehr als einen Monat später, am Montag (25. April 2022) damit wegfahren wollte, stellte sie fest, dass ihr Motorrad nicht mehr an Ort und Stelle stand. Die Frau schaltete daraufhin die Polizei ein, welche davon ausgeht, dass Unbekannte das Motorrad entwendet haben. Daher wurde die rote BMW-Maschine Typ G 650 GS zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Das 20 Jahre alte Motorrad hat einen Zeitwert von 4.000 Euro und ist erst knapp 16.000 Kilometer gelaufen.

Ob der Motorraddiebstahl mit einer Serie von ähnlich gelagerten und noch nicht geklärten Delikten im Januar und Februar dieses Jahres in einem Tatzusammenhang steht, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in den vergangenen Wochen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in oder im Umfeld der Tiefgarage beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell