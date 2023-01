Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (30. Januar 2023) kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Moritz-van-Nassau-Straße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Ein grüner OPEL Adam wurde dabei an der linken hinteren Stoßstange beschädigt, während sich der oder die Unfallverursacher vom Unfallort entfernten, ohne der Pflicht ...

