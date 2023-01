Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht: Zeuge hinterlässt Zettel am Scheibenwischer

Geldern (ots)

Am Montag (30. Januar 2023) kam es zwischen 17:30 Uhr und 18:25 Uhr zu einer Unfallflucht, an der Straße Issumer Tor in Geldern. Die Fahrerin eines schwarzen KIA Ceed hatte Ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt gehabt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Wagen, Beschädigungen am hinteren linken Stoßfänger feststellen. Der Unfallverursacher, welcher in einem weißen Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll, entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Eine Zeugin oder ein Zeuge hinterließ unter dem Scheibenwischer des schwarzen KIA Ceed einen Zettel für die Fahrerin. Leider standen auf dem Zettel weder Name noch Kontaktdaten. Diese Zeugin oder dieser Zeuge werden nun gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

