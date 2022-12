Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz: Einbruch in Einfamilienhaus; Munster: Autofahrer mit 1,76 Promille

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.12.2022 Nr. 1

26.12 / Einbruch in Einfamilienhaus

Buchholz: In der Zeit zwischen Sonntag, 10.15 Uhr und Montag, 10.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus am Triftweg ein, durchsuchten es und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

26.12 / Autofahrer mit 1,76 Promille

Munster: Polizeibeamte kontrollierten am Montag, gegen 17.35 Uhr, zwischen Oerrel und Munster einen 46jährigen Autofahrer aus Salzgitter. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete1,76 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell