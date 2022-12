Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Klein Häuslingen: Verkaufsstand aufgehebelt und Lebensmittel entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.12.2022 Nr. 2

23.12 / Verkaufsstand aufgehebelt und Lebensmittel entwendet

Klein Häuslingen: In der Nacht zu Freitag, zwischen 00.30 und 07.30 Uhr hebelten Unbekannte das Schloss zu einem Verkaufsstand an der Straße Ludwigslust auf, begaben sich in das kleine Holzhäuschen und entwendeten Lebensmittel und Weihnachtsdekoration. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

