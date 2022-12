Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Oerbke: Bewohner des Ankunftszentrums droht mit Angriff; Walsrode: Unter Drogen gegen Baum gefahren und geflüchtet; Rethem: Polizei sucht Lkw

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.12.2022 Nr. 1

21.12 / Bewohner des Ankunftszentrums droht mit Angriff

Oerbke: Ein Polizeibeamter wurde am Mittwochvormittag bei einem Einsatz im Ankunftszentrum im Zusammenhang mit einem 23jährigen Bewohner leicht verletzt. Die Beamten waren vom Sicherheitsdienst in das Ankunftszentrum Camp gerufen worden, weil es im Rahmen eines Fundes von Betäubungsmitteln zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gekommen sein soll. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme machten Mitarbeiter des Dienstes die Beamten auf einen weiteren Betäubungsmittelfund in einem anderen Wohnbereich aufmerksam. Der Bereich wurde durchsucht und acht Konsumeinheiten Marihuana, Bargeld und ein Mobiltelefon sichergestellt. Während der Maßnahme griff der 23-Jährige nach einer aufgeschnittenen Konservendose und drohte mit einem Angriff. Der Mann wurde durch einfache körperliche Gewalt zu Boden gebracht und dort fixiert. Dabei verletzte sich der 55jährige Beamte an der rechten Hand. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

21.12 / Unter Drogen gegen Baum gefahren und geflüchtet

Walsrode: Ein 31jähriger Autofahrer kam am Mittwochmorgen, gegen 06.30 Uhr auf dem Tietlinger Weg in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Der durch den Unfall leicht verletzte Mann wurde von Polizeibeamten an seinem Wohnsitz in Bad Fallingbostel angetroffen und führte einen Drogentest durch, der positiv auf Kokain und THC reagierte. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

21.12 / Polizei sucht Lkw

Rethem: Die Polizei Rethem sucht den Fahrer eines Fahrzeugs, das am Mittwochvormittag, zwischen 08.45 Uhr und 10.37 Uhr auf der Langen Straße in Höhe der Haunummer 32 wendete oder rangierte. Dabei wurde eine auf dem Parkstreifen abgestellte 1000-Liter-Papiertonne gegen das Heck eines anderen Fahrzeugs gedrückt und zerplatzte. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Lkw handelte. Zeugenhinweise bitte unter 05165/291340.

21.12 / Anruf rettet Leben - 85-Jähriger in hilfloser Lage

Böhme: Der Anruf einer Mitarbeiterin eines Pflegeheims aus Rodewald am Mittwoch bei der Polizei in Rethem hat einem 85järigen Mann vermutlich das Leben gerettet. Der Anruferin war aufgefallen, dass der alleinlebende Mann bereits seit Montag sein Mittagessen nicht abgeholt hatte. Sie machte sich Sorgen und bat die Polizei um Hilfe. Nach intensiver Suche der Polizei im Bereich Rethemer Fähre konnte der Gestürzte auf seiner Parzelle gefunden und mit Hilfe der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus seiner hilflosen Lage befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell