Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Schlägerei; Benefeld: Einbruch in Schule; Gilten

Eickeloh: Diebe haben Selbstbedienungsläden im Visier; Walsrode: Autoteile ausgebaut

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.12.2022 Nr. 1

19.12 / Schlägerei

Soltau: Im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses an der Wilhelmstraße kam es am Montagabend, gegen 21.05 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier männlichen Personen. Bei Eintreffen der Polizei konnten die Personen im Alter von 24, 27, 30 und 36 Jahren widerstandslos voneinander getrennt werden. Bei der Auseinandersetzung soll auch der Stiel einer Axt eingesetzt worden sein. Zwei Beteiligte der Schlägerei kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen dauern an.

18.12 / Einbruch in Schule

Benefeld: Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe des Schulgebäudes an der Cordinger Straße ein, gelangten in das Objekt und entwendeten aus einem Schrank einen Tresor. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Bomlitz unter 05161/949630 entgegen.

19.12 / Diebe haben Selbstbedienungsläden im Visier

Gilten / Eickeloh: Aus einem Selbstbedienungsladen an der Rodewalder Straße in Gilten entwendeten Unbekannte am Sonntagabend, gegen 22.50 Uhr eine Überwachungskamera. In Eickeloh wurden in der Milchbar an der Walsroder Straße der Automat für Lebensmittel aufgehebelt sowie an einem Verkaufsstand einige Häuser weiter eine provisorische Geldkassette entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Täterhinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

19.12 / Autoteile ausgebaut

Walsrode: In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte am Tietlinger Weg die Heckscheibe eines BMW X5 ein, klemmten die Batterie ab und entwendeten das Navigationsgerät/Radio, die Xenonscheinwerfer sowie die Verglasung der Seitenspiegel. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell