Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom 18.12.2022

PI Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 50.KW

Berauschter Fahrzeugführer ohne Führerschein

Walsrode

Am 17.12.2022, um 19:45 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte einen 31-jährigen Fahrzeugführer im Stadtgebiet Walsrode. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellt sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Weiterhin ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es werden mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Brand in einem Wohnhaus

Ahlden

16.12.2022, um 17:52 Uhr, rücken Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einer Brandmeldung in einem Einfamilienhaus in Ahlden aus. Das im Holzablagefach unter dem befeuerten Kamin gelagerte Anfeuerholz gerät in Brand. Da der Kamin unmittelbar auf Laminatboden steht, wird dieses durch die große Hitzentwicklung ebenfalls beschädigt. Der 80-jährige Hauseigentümer wird mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich medizinisch versorgt.

Betrunken Verkehrsunfall verursacht I

Buchholz (Aller) Am 16.12.2022, um 12:45 Uhr, kollidiert ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover in Buchholz (Aller) mit einem Verkehrszeichen an der Bundesstraße 214. Während der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Mehrere Strafverfahren werden gegen den Hannoveraner eingeleitet.

Betrunken Verkehrsunfall verursacht II

Schneverdingen

Am Samstag kurz vor Mitternacht beachtet ein 53-jähriger Mann mit seinem Mazda nicht die Vorfahrt eines ebenfalls 53-jährigen Pkw-Fahrers an der Kreuzung der Verdener- und Rotenburger Straße. Dadurch kommt es zum Unfall und beide Fahrzeuge werden durch die Kollision beschädigt. Schnell stellt sich die Ursache für das Fehlverhalten bei der Unfallaufnahme heraus: Beim Mazda-Fahrer stellen die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergibt einen Wert von 2,09 Promille. Sein Führerschein wird daraufhin beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet. Zudem wird ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Brand eines PKW

Schneverdingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerät eine SUV der Marke Audi im Osterwaldweg in Brand. Durch den Brand werden ebenfalls die Mülltonnen, die neben dem Pkw abgestellt sind, und die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenhöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Eisfläche am REWE-Markt

Soltau

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursacht eine defekte Sprinkleranlage des REWE-Marktes in Soltau in Zusammenhang mit dem sehr frostigen Wetter eine Gefahrenstelle im Außenbereich des Gebäudes. Das ausgetretene Wasser gefriert sofort, so dass in kurzer Zeit eine große Eisfläche entsteht, die nur bedingt abgesichert werden kann. Die Ursache des Defektes der Anlage ist noch nicht geklärt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell