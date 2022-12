Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Polizei Bomlitz bittet Finder sich zu melden; Bispingen/Bad Fallingbostel: Taschendiebe unterwegs; Neuenkirchen: Diebe bedienen sich an Milchtankstelle

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.12.2022 Nr. 1

16.12 / Polizei Bomlitz bittet Finder sich zu melden

Bomlitz: Die Polizei bittet den ehrlichen Finder, der zwischen Mittwoch, 14.00 und Donnerstag, 12.05 Uhr, in den Briefkasten der Polizeistation Bomlitz eine ID-Card und einen Führerschein steckte, sich beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 051912/93800 zu melden. Die Ermittler möchten gern mit dem Finder sprechen. Die Fundsache könnte mit anderen polizeilichen Ermittlungen in Zusammenhang stehen.

14.12 / Taschendiebe unterwegs

Bispingen/Bad Fallingbostel: Eine 78jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag, zwischen 14.45 und 15.00 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale an der Soltauer Straße in Bispingen Opfer eines Taschendiebes. Der Unbekannte stand neben dem Opfer und bat es, Ware aus einem oberen Regal zu holen. Als die Frau der Bitte nachkam, dürfte er das Portmonee aus ihrer äußeren Jackentasche entwendet haben. Der Schaden wird auf rund 175 Euro geschätzt. In Bad Fallingbostel schlugen Taschendiebe in der Netto-Filiale an der Düshorner Straße zu. Einer 84jährigen Frau wurde das Portmonee nach Bezahlen an der Kasse, noch im Discounter, entwendet. Hier wird der Schaden auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nehmen die Polizeien in Bispingen unter 05194/982460 sowie in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

14.12 / Diebe bedienen sich an Milchtankstelle

Neuenkirchen: Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Mittwoch in das Verkaufshäuschen der Milchtankstelle an der Dorfstraße, brachen den Verkaufsautomaten für Milch auf und entnahmen die Geldkassette. Außerdem entwendeten sie Eis und Getränke. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

15.12 / Firmenbus leergeräumt

Schwalingen: Unbekannte öffneten im Laufe der vergangenen sieben Tage auf einem Hof in Schwalingen einen Firmenbus und entwendeten daraus Arbeitsgeräte im Wert von etwa 7.000 Euro. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970.

15.12 / Brand eines Schuppens

Grethem: Am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr kam es am Schulweg in Grethem zum Brand eines Schuppens. Ausgelöst wurde er durch noch nicht erkaltete Asche, die in eine Plastikmülltonne gefüllt wurde. Die Tonne entzündete sich, die Flammen griffen auf zwei danebenstehende Tonnen und schließlich auf den Schuppen über. Der Brand wurde gelöscht, Personen nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

16.12 / Unfall: Alkohol am Steuer

Wedemark / A7: Ein 27jähriger Walsroder verlor in der Nacht zu Freitag, gegen 00.50 Uhr auf der A7, Richtung Hannover, Gemarkung Wedemark, alkoholbedingt die Kontrolle über seinen Pkw. Er fuhr auf einen Transporter auf und kollidierte anschließend mit einem Schwertransport. Nachdem sich der unverletzte Verursacher zunächst zu Fuß von der Unfallstelle entfernte, kehrte er später zurück. Er führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 0,91 Promille. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher und ließen eine Blutprobe entnehmen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

15.12 / Streit und Schläge am "Love-Mobil"

Bassel: Weil er mit den Dienstleistungen in einem "Love-Mobil" an der B3 unzufrieden war, nahm sich der 60jährige Freier am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15.00 Uhr, das zuvor bezahlte Geld mit Gewalt zurück und verletzte die Frau dabei leicht. Unmittelbar darauf wurde der Mann von drei Unbekannten, die mit einem Fahrzeug vorfuhren, noch am Ort zusammengeschlagen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

16.12 / Fenster eingeschlagen / Polizei sucht Zeugin des Geschehens

Soltau: Die Polizei sucht die Zeugin zu einer Sachbeschädigung, die bereits am Freitag, 18. November 2022 an einem Haus in der Quergasse in Soltau begangen wurde. Drei Jungen im Alter von etwa zwölf bis 13 Jahren sollen das Fenster eines Hauses beschädigt haben. Anschließend seien sie in Richtung Park davongerannt. Die bislang unbekannte Zeugin teilte einer Bewohnerin des Hauses ihre Beobachtungen mit, hinterließ allerdings ihre Personalien nicht. Die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

