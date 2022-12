Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Brand eines Lkw

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.12.2022 Nr. 3

15.12 / Brand eines Lkw

Munster: Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05.50 Uhr kam es auf dem Emminger Weg in Munster zum Brand eines Sattelzugs. Der Fahrer berichtete, dass er während der Fahrt eine Stichflamme aus dem Motorraum bemerkte. Der Mann stoppte das Fahrzeug und verließ es. Das Feuer breitete sich auf die gesamte Zugmaschine aus. Bei Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Auch der Auflieger sowie zwei unbeteiligte Pkw wurden beschädigt. Aus dem Fahrzeug entwichen Betriebsstoffe. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug und leitete Maßnahmen zum Binden der Stoffe ein. Die Untere Wasserbehörde wurde in Kenntnis gesetzt. Die Straße wurde teilweise vollgesperrt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell