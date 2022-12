Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel

A7: Ladungsdiebe unterwegs; Rethem: Polizei Rethem sucht Unfallfahrer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.12.2022 Nr. 1

13.12 / Ladungsdiebe unterwegs

Essel / A7: In der Nacht zu Dienstag schlitzten Unbekannte an zwei Sattelaufliegern die Plane auf, um sich einen Überblick über die Ladung zu verschaffen. Ein Auflieger hatte Metallstangen geladen, der andere war ohne Ladung. Die Täter ließen von weiteren Handlungen ab. Die Taten ereigneten sich auf der Tank- und Rastanlage Allertal-Ost, Richtungsfahrbahn Hamburg, Gemarkung Essel. Die Fahrer schliefen jeweils in ihren Kabinen.

13.12 / Polizei Rethem sucht Unfallfahrer

Rethem: Die Polizei Rethem sucht einen Autofahrer, der am Dienstagvormittag, zwischen 07.30 und 11.00 Uhr, die Rodewalder Straße in Richtung Nienburg befuhr. In Höhe Hausnummer 24 kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine auf dem Gehweg abgestellte Mülltonne und fuhr in einen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Erste Hinweise deuten auf einen Pkw der Marke Mercedes hin. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell