Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch: Fenster aufgehebelt; Bispingen: Autoaufbrecher mit weißem Pkw unterwegs; Bad Fallingbostel: In Autos eingestiegen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.12.2022 Nr. 1

12.12 / Einbruch: Fenster aufgehebelt

Schneverdingen: Einbrecher hebelten am Montag, zwischen 08.30 und 16.45 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses am Seekamp auf, betraten es, durchsuchten das Erdgeschoss und entwendeten Bargeld. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

12.12 / Autoaufbrecher mit weißem Pkw unterwegs

Bispingen: Autoaufbrecher befuhren am frühen Montagabend, gegen 17.20 Uhr mit einem weißen Pkw die Straße Vor der Ziegelei im Gewerbegebiet Bispingen. Sie hielten mit laufendem Motor mehrere Minuten an, schlugen bei einem VW Golf, der auf einer Grundstückszufahrt stand, die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten vom Sitz eine Handtasche. Hinweise zu Tätern und Täterfahrzeug nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

12.12 / In Autos eingestiegen

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen am Montagnachmittag, zwischen 15.45 und 16.05 Uhr in zwei Fahrzeuge ein, die auf dem Parkplatz Burger King an der Robert-Koch-Straße abgestellt waren. Es wurden zwei Mobiltelefone sowie Bargeld vom Beifahrersitz entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell