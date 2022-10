Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Lippetal (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen der Zeit vom 2. Oktober, 22.45 Uhr und dem 5. Oktober, 11.45 Uhr, in einen Agrarhandel in der Heintroper Straße ein. Die Diebe beschädigten die Fassade auf der rückwärtigen Gebäudeseite, um sich Zutritt zur Lagerhalle zu verschaffen. Dort entwendeten die Einbrecher einen Zündschlüssel eines Gabelstaplers. Vermutlich wurden die Diebe an ihrer weiteren Tatbegehung durch die ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

