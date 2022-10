Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, um 14.50 Uhr, kam es auf der Arnsberger Straße in einer Rechtskurve zwischen der Gaststätte Torhaus und der Ortschaft Breitenbruch zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Kradfahrer aus Werl, kam vermutlich aufgrund von Kreislaufproblemen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad überschlug sich und der bei dem Sturz schwer verletzte 63-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell