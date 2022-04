Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Dieb klaut Auto (10./11.04.2022)

Böhringen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, auf dem "Lindenhof" ein Auto geklaut. Der Unbekannte stahl einen auf dem Grundstück unverschlossen abgestellten silbergrauen VW Golf mit dem Kennzeichen KN-L 1112. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Bereich des "Lindenhof" beobachtet haben, oder sonst Angaben zum Verbleib des Autos machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

