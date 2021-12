Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb bedroht Mitarbeiter mit Messer - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagnachmittag. 11.12.2021, hat ein mutmaßlicher Ladendieb die Angestellten einer Netto-Filiale an der Lürriper Straße mit einem Teppichmesser bedroht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Insbesondere Kunden, die zum fraglichen Zeitpunkt gegen 17 Uhr in der Filiale einkaufen gewesen sind und die Situation beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden.

Ein Mitarbeiter des Supermarktes beobachtete um kurz vor 17 Uhr einen Mann dabei, wie er Ware aus einem Regal in seinem Rucksack verstaute. Anschließend versuchte er ohne zu bezahlen die Filiale zu verlassen. Daraufhin hielt der Mitarbeiter den Ladendieb an und forderte ihn dazu auf sich auszuweisen. Nach Aussage eines zweiten Angestellten sei der Mann im weiteren Verlauf aggressiv geworden und habe plötzlich ein Teppichmesser gezogen und damit gedroht.

Die Mitarbeiter forderten den Mann daraufhin dazu auf den Laden zu verlassen, was dieser auch tat. Anschließend riefen sie die Polizei.

Die Beamten trafen den 46-jährigen Ladendieb vor dem Supermarkt in Begleitung eines Bekannten an. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Verdächtigen wurde kein Messer gefunden. Allerdings konnte die Polizei in unmittelbarer Nähe der beiden ein Teppichmesser sicherstellen, dass zu der Beschreibung des Angestellten passt.

Gegen den 46-Jährigen wird jetzt wegen Diebstahl mit Waffen ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die insbesondere den Vorfall in der Netto-Filiale beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

