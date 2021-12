Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall an der Viersener Straße - Fahrradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Viersener Straße ist es am Dienstag, 14. Dezember, gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einem 24-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben des Autofahrers befuhr dieser die rechte Spur einer Parkplatzausfahrt, die ein Radweg kreuzt. Als er anfuhr, kam es in der Mitte des Fahrradstreifens zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell