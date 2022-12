POL-HK: Trauen: Brand eines Einfamilienhauses

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.12.2022 Nr. 1 10.12 / Einbruch: Kasse entwendet Schneverdingen: Unbekannte warfen am Samstag, in der Zeit zwischen 14.30 und 20.30 Uhr die Scheibe eines Geschäfts an der Verdener Straße mit einem Ziegelstein ein, gelangten in das Innere ...

mehr