Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen

Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Erneut Katalysatoren gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 04.06.2022 und 11.06.2022 kam es in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen zu weiteren Katalysatordiebstählen. In allen Fällen trennten die bislang unbekannten Täter die Katalysatoren an geparkten Pkw fachmännisch ab und entwendeten sie. So waren in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ein VW Polo und in der Brandholzstraße in Bietigheim-Bissingen ein Opel Astra betroffen. In Sindelfingen machten sich die Täter an einem in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Opel Zafira sowie an einem VW Polo in der Sommerhofenstraße zu schaffen. Der Wert des Diebesguts beträgt insgesamt rund 2.500 Euro. Bereits am 10.06.2022 hatten wir über drei Diebstähle von Katalysatoren in Möglingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5245030), Bietigheim-Bissingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5245032) und Böblingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5245036) berichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell