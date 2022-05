Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots)

Zwischen dem 26.05.2022 und dem 27.05.2022 gelangten bisher unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße in Frankenthal. Mehrere Büros wurden durchwühlt und Schränke aufgebrochen. Entwendet wurde lediglich eine geringe Menge Bargeld. Durch die Beschädigungen entstand jedoch ein Schaden von ca. 2500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

