POL-PDLU: Dieseldiebstahl

Speyer (ots) - Am 27.05.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einer E- Ladesäule am St. Guido-Stifts Platz in Speyer. Für den Ladevorgang parkte der Fahrer eines Teslas rückwärtig in der Parklücke ein. Im Zeitraum von ca. 12:10 Uhr bis 14:50 Uhr verursachte ein bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in entweder beim Vorbeifahren- oder Ein/Ausparken einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR an der Front des ...

mehr