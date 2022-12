Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Einbruch: Räume durchsucht; Soltau: Lack zerkratzt; Benefeld: Einbruch in Kindergarten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.12.2022 Nr. 1

18.12 / Einbruch: Räume durchsucht

Lindwedel: In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 07.12.22 und Sonntag, 18.12.22 hebelten Unbekannte an der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Mittelstraße ein Fenster auf, gelangten in das Gebäude und durchsuchten fast alle Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

18.12 / Lack zerkratzt

Soltau: In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag beschädigten Unbekannte an den Straßen Wachoidergrund und An der Weide - offenbar im Vorbeigehen - etwa ein Dutzend Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

18.12 / Einbruch in Kindergarten

Benefeld: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam über eine Tür in den Kindergarten an der Cordinger Straße ein, durchsuchten diverse Schränke, entwendeten aber offensichtlich nichts. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bomlitz unter 05161/949630 entgegen.

