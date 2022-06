Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolglose Einbrecher auf der Ludwig-Teleky-Straße

Hamm-Uentrop (ots)

In den vergangenen Tagen haben Einbrecher versucht in zwei Mehrfamilienhäuser auf der Ludwig-Teleky-Straße zu kommen - erfolglos.

Am Dienstagmittag, 28. Juni, hat ein Bewohner gegen 12:45 Uhr eine unbekannte Person beobachtet, wie sie sehr lange vor der Haustür des Mehrfamilienhauses steht. Der 66-jährige Bewohner hat den Mann daraufhin angesprochen und weggeschickt. Einige Zeit später bemerkte der Bewohner Einbruchsspuren an der Haustür.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 1,85 Meter groß und im Alter zwischen 50 und 55 Jahren. Er hat grau/weiße kinnlange Haare, einen 3-Tage-Bart und trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeansjacke. Der ungepflegt wirkende Mann war auf einem silbernen Fahrrad mit einem schwarzen Hornlenker und zwei Gepäckträgertaschen in Tarnfarbe unterwegs.

In der Zeit von Montagabend, 27. Juni, 18 Uhr bis Dienstag, 28. Juni, 17.40 Uhr versuchte eine unbekannte Person nur wenige Meter weiter in ein Mehrfamilienhaus auf der Ludwig-Teleky-Straße zu kommen. Auch an dieser Eingangstür konnten Einbruchsspuren sichergestellt werden. Der Täter hat es jedoch auch nicht in das Gebäude geschafft. Ob es sich um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der 02381/ 916-2160 oder per Mail an die hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (vs)

