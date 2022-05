POL-GM: Einbruch in Wertstoffhof

Hückeswagen / Wipperfürth (ots) - An der Rader Straße in Hückeswagen ist zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch (4. Mai) und Donnerstagmorgen das hintere Kennzeichen GM-EK26 von einem weißen VW gestohlen worden. Von einem Pkw in Wipperfürth haben Unbekannte das vordere Kennzeichen GM-G1012 entwendet. Das Auto parkte in der Tatzeit zwischen 8.30 Uhr und 20 Uhr am Donnerstag (5. Mai) in der Gartenstraße. Hinweise bitte an ...

