POL-GM: Schwere Verletzungen nach Sturz mit Fahrrad

Bergneustadt / Hückeswagen (ots) - Zwischen Dienstag (3. Mai, 22 Uhr) und Mittwochnachmittag haben Unbekannte das hintere Kennzeichen GM-MA528 von einem Pkw gestohlen. Der Wagen parkte auf dem Stellplatz eines Hauses in der Straße "Hunschlade" in Bergneustadt. In Hückeswagen entwendeten Diebe zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch (4. Mai) und 7 Uhr am Donnerstag das hintere Kennzeichen WÜ-T2405 von einem Ford. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz am Bahnhofsplatz abgestellt. ...

