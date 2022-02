Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungleiches Duell

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 01:45 Uhr am Dienstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Hermsdorf und Stadtroda. Ein 34-jähriger Fahrer eines Lkw-Gespanns kam aus Richtung Hermsdorf und wollte an der Kreuzstraße in Richtung Stadtroda abbiegen. Aufgrund winterglatter Fahrbahn verlor der Fahrer kurzzeitig die Kontrolle über die Zugmaschine, kam auf die Mittelinsel und kollidierte mit der dortigen Fußgängerampel. Diese wurde komplett zerstört und am Lkw entstand Sachschaden.

