Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: wolliger Ausflug

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 09:30 Uhr informierte am Montag ein Autofahrer darüber, dass sich mehrere Schafe freudig auf der Fahrbahn bei Schkölen tummeln. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen haben sich die Ausreißer allerdings bereits schon von alleine zurück zur Koppel begeben. Der Grund, warum die Tiere so einfach ausbüchsen konnten, wurde dann auch schnell gefunden. Die Umzäunung war defekt. Der Tierhalter wurde über die Umstände in Kenntnis gesetzt, sodass Vorkehrungen getroffen werden können, um künftig derartige Ausflüge zu verhindern.

