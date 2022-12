Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Polizei sucht Autofahrer nach Unfall; Soltau: Alkohol und Droge; Walsrode: Camper entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.12.2022 Nr. 1

19.12 / Polizei sucht Autofahrer nach Unfall

Hodenhagen: Die Polizei Hodenhagen sucht den Fahrzeugführer, der am Montagmorgen, zwischen 03.00 und 08.00 Uhr beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Straße Lünzheide bei Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn abkam und ein Straßenschild beschädigte. Zeugenhinweise bitte unter 05164/802550.

20.12 / Alkohol und Droge

Soltau: Polizeibeamte überprüften am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr einen 31jährigen Autofahrer auf der Bergstraße in Soltau. Der Mann führte sowohl einen Drogen- als auch einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis war ernüchternd: THC-positiv sowie 1,30 Promille Atemalkoholkonzentration. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten Verfahren ein.

21.12 / Camper entwendet

Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte von einem Grundstück am Fliederweg einen schwarzen Camper der Marke Citroen/Pössl "Roadcruiser", im Wert von rund 45.000 Euro. Hinweise zur Tat bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell