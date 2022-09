Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Überfall auf ein Getränkegeschäft in Fedderwardergroden

Wilhelmshaven (ots)

Am 06.09.2022 um 16:35 Uhr wurde in der Preußenstraße in Fedderwardergroden ein Getränkefachhandel überfallen. In den Nachmittagsstunden betrat der männliche Täter den Verkaufsraum. Dort nahm er mehrere Artikel in die Hand und wollte, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen, woraufhin er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde. Unvermittelt zog der ca. 25 Jahre und 170 cm große Täter eine Pistole und bedrohte die Mitarbeiterin. Mit einer roten Sonnenbrille und einem grauen T-Shirt bekleidet ergriff der Täter die Flucht. Mit einem Diebesgut im Wert von knapp 70 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit ein auffälliges Verhalten im Bereich der Preußenstraße wahrgenommen? Hinweise werden von der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-942-0 entgegengenommen.

