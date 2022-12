Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis zum Weihnachtswochenende 23.-26.12.2022

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel: Am frühen Morgen des 25.12.2022 verunfallte ein 26-jähriger Mann aus Hamburg alleinbeteiligt beim Auffahren auf die Raststätte Allertal, an der A 7, in Rtg. Hannover. Hierbei überfuhr er einen Grünstreifen und schob einen großen Findling bis auf die Fahrbahn der Raststätte. Am Pkw entstand dadurch Totalschaden. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung und konnte nicht angetroffen werden. Am selben Abend wurde er bei der Polizei Hamburg vorstellig und gestand seine Unfallflucht. Hierbei räumte er auch ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Walsrode: Am 1.Weihnachtsfeiertag gegen 11:15 Uhr geriet die Gastherme in einem Haus in Eickeloh aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Infolgedessen entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Personen, die sich zu der Zeit im Wohnhaus aufhielten, konnten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden.

Munster: Am Sonntag den 25.12.2022 gegen 08:00 Uhr kam es auf der L240 / 29633 Munster / OT Kreutzen zu einem Verkehrsunfall. Ein alleinbeteiligter PKW VW Polo kam auf unbekannte Art und Weise von der L240 nach links von der Fahrbahn ab. Ein Weidezaun wurde dabei beschädigt. Der PKW kam auf der Weide zum Stehen. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer konnte durch die Beamten an der Unfallstelle nicht angetroffen werden. Der PKW stand offen. Die im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrzeugführer nimmt die Polizei Munster unter der Nummer 05192-9600 entgegen.

Schneverdingen: Am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Mercedes den Reinsehlener Weg aus Insel kommend. Beim Queren der L 171 nahm er dem aus Wintermoor kommenden VW eines 80-jährigen Schneverdingers die Vorfahrt. Ein Zusammenstoß konnte durch den Mann nicht verhindert werden. Die 80-jährige Beifahrerin im VW wurde durch den Zusammenstoß derart schwer verletzt, dass sie am Nachmittag ihren Verletzungen erlag und verstarb. Die L 171 wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Am Sonntagvormittag gegen 11:45 Uhr hielten die Kollegen aus Schneverdingen eine 68-jährige Fahrerin eines Dacias an. Da die Dame angab, am Abend zuvor eine Flasche Korn getrunken zu haben, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 0,94 Promille. Der Dame drohen nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Soltau: In den frühen Morgenstunden des Heiligabends hielten die Soltauer Kollegen gegen 02:50 Uhr einen 18-jährigen Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße an. Der Mann war den Kollegen aufgefallen, da er ohne Licht fuhr. Im Rahmen der Kontrolle staunten die Kollegen nicht schlecht, da sich der junge Mann kaum auf den Beinen halten und kein deutliches Wort sprechen konnte. Ein Alkoholtest ergab dann Gewissheit, dieser zeigte nämlich einen Wert von 1,79 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren hat er Konsequenzen bezüglich seines Führerscheins zu befürchten, ein Bericht an die Führerscheinstelle wurde geschrieben.

In der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 03:10 Uhr kontrollierten die Kollegen aus Soltau einen 23-jährigen Audifahrer in der Celler Straße in Soltau. Den Kollegen fiel schnell auf, dass der Mann offensichtlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht: der Mann hatte einen Wert von 1,15 Promille. Die Folge waren eine Blutprobe sowie eine Strafanzeige. Des Weiteren muss der Mann ab jetzt zu Fuß gehen, denn der Führerschein blieb bei den Kollegen.

