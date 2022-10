Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf Kreuzung B33/B34

Radolfzell (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Kreuzung der Bundesstraßen 33 und 34 zwischen Radolfzell und Stockach zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Eine 79 Jahre alte Skoda-Fahrerin war auf der L220/B34 von Radolfzell in Richtung Stockach unterwegs. An der Auffahrt auf die B33 in Richtung Konstanz bog die Frau nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden BMW Mini einer 23-Jährigen die in Richtung Radolfzell fuhr. Sowohl die 79-Jährige, als auch die 48-jährige Beifahrerin des Minis erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachten die Frauen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden. Den Schaden am Mini schätzte die Polizei auf rund 14.000 Euro, den Schaden am Skoda auf rund 4.000 Euro.

