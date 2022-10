Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Wohnung ein

Radolfzell (ots)

Ein Unbekannter ist am Montag am späten Nachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Seestraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hebelte der unbekannte Täter die Wohnungstür auf und gelangte so in die Innenräume, verließ die Wohnung jedoch ohne Beute wieder. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder die Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

