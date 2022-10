Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Blechschaden auf der Vockenhauser Straße (17.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Vockenhauser Straße. Ein 19-jähriger VW Passat Fahrer fuhr hinter einer 71-jährigen Opel Mokka Fahrerin stadteinwärts. Als die Frau auf Höhe der Singener Straße nach links abbiegen und wenden wollte, fuhr der 19- Jährige links an ihr vorbei, wobei sich die Autos streiften. Der VW stand anschließend auf den Fahrsteifen der Gegenfahrbahn. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

