Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein (17.10.2022)

Brigachtal (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer erwischt hat die Polizei am Montag gegen 17 Uhr in Brigachtal. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass ein offensichtlich betrunkener Autofahrer in der Straße "Bromenäcker" gegen eine Hauswand gefahren sei. Die Beamten trafen den 45-jährigen Autofahrer an, der leicht an die besagte Hauswand gestoßen war, jedoch dort keinen Schaden hinterlassen hatte. Der Mann war deutlich alkoholisiert, wollte jedoch keinen Alkoholtest machen. Er musste trotzdem eine Blutentnahme bei einem Arzt über sich ergehen lassen. Da er keinen Führerschein besitzt, gelangte er zusätzlich zur Trunkenheitsfahrt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell