Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stirbt bei Unfall (18.10.2022)

Donaueschingen (ots)

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen Wolterdingen und Donaueschingen. Ein 55-jähriger Motorradfahrer kam mit einer Yamaha FJ 1200 auf der Fahrt von Wolterdingen nach Donaueschingen in einer Linkskurve zu Fall und stürzte auf die Straße. Dort erfasste ihn ein Laster. Für den Zweiradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Staatsanwaltschaft forderte einen Sachverständigen an, der die Spezialisten der Verkehrspolizei bei der Bearbeitung zum Unfallhergang unterstützt. Die L 180 ist für die Unfallaufnahme und Spurensicherung noch eine Zeitlang in beide Richtungen gesperrt.

