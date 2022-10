Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Fahrer eines 40-Tonnen Sattelzug-Lastwagens verursacht zwei Unfälle mit rund 15.000 Euro Schaden und flüchtet anschließend - Polizei bittet um Hinweise

Triberg im Schwarzwald (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines 40-Tonnen Sattelzug-Lastwagens hat am Montagmittag, im Zeitraum von etwa 12.10 Uhr bis 12.25 Uhr, zwei Unfälle im Bereich der Straße "Zum Kapellenberg" sowie an der Ecke Schulstraße und B 500 verursacht und ist anschließend geflüchtet. Zunächst fuhr der Lastwagenfahrer mit der hellgrün lackierten Sattelzugmaschine mit angebrachtem Sattelauflieger mit hellgrüner Plane in der Straße "Zum Kapellenberg" mit dem Auflieger gegen ein Geländer. Hierbei brachen mehrere Granitblöcke, auf welchen das Geländer angebracht war, entzwei und stürzten in den angrenzenden und sogenannten "Geiger-Hof". Der Lkw-Fahrer stieg aus, brachte einen am Auflieger montierten Unterfahrschutz, der beim Unfall abgerissen wurde, wieder an und fuhr in Richtung Schulstraße davon.

Kurz danach, beim Einbiegen von der Schulstraße nach rechts auf die Bundesstraße 500 an der sogenannten "Wehrle-Ecke" riss der Lastwagenfahrer mit dem Sattelzug ein vorhandenes Eisengeländer auf eine Länge von rund acht Meter nieder. Auch hier kümmerte sich der etwa 50 bis 60 Jahre alte Fahrer des Sattelzug-Lastwagens nicht um die Schadensregulierung und fuhr einfach davon.

Durch die beiden Unfälle entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei Triberg ermittelt nun wegen den verursachten Unfällen und wegen der begangenen Unfallflucht und bittet dringend um Zeugenhinweise. Personen, die weitere Angaben zu dem Lastwagenfahrer und dem Sattelzug mit Auflieger machen können - insbesondere zum Kennzeichen des Fahrzeugs - werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg, Tel.: 07722 916071-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell