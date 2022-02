Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/ Rülzheim - Verkehrskontrollen

Germersheim/ Rülzheim (ots)

In den Morgenstunden des 17.02.2022 führten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstraße in Germersheim Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden fünf Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt verwarnt. Ein LKW-Fahrer musste zudem seine Ladung nachsichern und an neun Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt. Im Anschluss nahmen sich die Beamten der Unfallursache Ablenkung im Straßenverkehr an. Hierbei wurden drei LKW-Fahrer mit dem Handy am Ohr erwischt.

