Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 27-jähriger Betrunkener mit Verhaltensdefiziten

Edenkoben (ots)

Ein 27 Jahre alter Edenkobener hatte gestern Abend (16.02.2022, 20.50 Uhr) kräftig dem Alkohol gefrönt und beim Nachhauseweg in der Bahnhofstraße mutwillig die Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen beschädigt. Aufmerksame Zeugen teilten den Vorfall über Notruf mit, weshalb der Randalierer ausfindig und festgenommen werden konnte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Fahrzeugbesitzer, die ihr Fahrzeug in der Bahnhofstraße parkten und bei Tageslicht Beschädigungen feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell