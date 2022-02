Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 16.02.22, zwischen 01:00 und 07:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Tannenhofes in der Zeppelinstraße, ein schwarzer Pkw BMW, 3er Reihe, beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrer streifte beim Ausparken den abgestellten Pkw auf der Beifahrerseite und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro an. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

