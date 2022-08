Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Marienhafe - Bushaltstellehäuschen beschädigt

In der Nacht zu Samstag wurden im Bereich des ZOB in Marienhafe diverse Scheiben an drei Bushaltstellenhäusern beschädigt. Im Rahmen ihrer Streife entdeckte eine Streifenwagenbesatzung zahlreiche Scherben im Bereich der Rosenstraße und bei der Nachschau stellten die Beamten die Sachbeschädigung fest. Einen Hinweis hat die Polizei bereits aus der Bevölkerung erhalten, weitere Hinweise zur Aufklärung der Straftat werden an die Norder Polizei unter 04931/921-0 erbeten.

Marienhafe - 34-Jähriger schlägt mehrfach zu

In der Nacht zu Samstag wurden mehrere Personen Opfer einer Körperverletzung sowie auch einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 34-Jähriger aus Marienhafe steht in Verdacht gegen 03.15 Uhr u.a. mit einer Glasflasche in der Rosenstraße um sich geschlagen und dabei vier Personen verletzt zu haben. Die Opfer sind 16, 20 und 21 Jahre. Es gab im Vorfeld keine verbale Auseinandersetzung. Der alkoholisierte Tätverdächtige schlug einfach auf die Opfer ein. Der 16-Jährige wurde derart verletzt, dass er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Großheide - Versuchter Schuppeneinbruch

In der Nacht zu Freitag versuchten bislang Unbekannte in einen Schuppen auf einem Grundstück im Blautorfsweg zu gelangen. Der bzw. die Täter versuchten das Schloss aufzubrechen und beschädigten mehrere Holzbretter. Ein Eindringen in den Schuppen erfolgte allerdings nicht. Hinweise zur Aufklärung des Einbruchversuches nimmt das Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Norderney - Tasche am Strand gestohlen

In der Nacht zu Sonntag saß eine 18-Jährige Urlauberin mit einer Personengruppe von etwa 40 Leuten am Strand. Am Nordstrand 2 wurde in der Zeit zwischen 01.00 und 02.00 Uhr ihre schwarze Handtasche gestohlen. Durch eine Absuche in der Nähe fand sie schließlich ihre Tasche wieder. Allerdings fehlten der Personalausweis und die EC-Karte. Mit der Karte wurden zwischenzeitlich kleine Geldbeträge abgebucht. Den Personalausweis brachte eine Finderin am Sonntagmorgen zur Polizeidienststelle auf Norderney. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Handtaschendiebstahls nimmt die Polizeistation Norderney unter 04932/9298-0 entgegen.

Norderney - 16-Jährige beim Diebstahl erwischt

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.00 Uhr, kletterten zwei 16-Jährige Am Nordstrand beim Summertime Festival über eine Absperrung und entwendeten aus einem Kühlschrank diverse Getränke. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erwischten die beiden auf frischer Tat. Beide Jugendliche aus Nordrheinwestfahlen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell