Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Korschenbroich und Kaarst - Schützen Sie Ihre vier Wände und lassen Sie sich von der Kripo kostenfrei zum Thema "Einbruchschutz" beraten

Bild-Infos

Download

Korschenbroich, Kaarst (ots)

Das Ziel von Einbrechern war in der Zeit von Donnerstag bis Mittwoch (06./12.01.), 11 bis 16 Uhr, ein Einfamilienhaus an der Pescher Straße. Durch gewaltsames Angehen der Terrassentür gelangte es den Tätern, in das Haus einzudringen und es zu durchsuchen. Nach ersten Informationen erbeuteten die Unbekannten Schmuck.

An der Straße "Gilleshütte" gelangten ungebetene Gäste am Mittwoch (12.01.), zwischen 14:40 und 19:10 Uhr, durch das Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus. Die Verdächtigen durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Informationen Schmuck und Parfum.

Auch in Kaarst trieben Einbrecher ihr Unwesen. Am Mittwoch (12.01.) entwendeten Unbekannte an der Klausnerstraße, in der Zeit von 10:15 bis 19 Uhr, im Rahmen eines Einbruchs Schmuck. Eine Terrassentür wurde gewaltsam angegangen.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten.

Das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Tatorten gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Kripo zu melden.

Aufgrund der pandemischen Lage hat die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ihre Einbruchsschutzberatung umgestellt. Ab sofort finden keine Gruppenberatungstermine mehr statt. Für Interessenten gibt es stattdessen die Möglichkeit, sich an den folgenden Terminen - 26.01.2022, 09.02.2022, 23.02.2022 - in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unter den Rufnummern 02131 300-25518 oder -25522, telefonisch beraten zu lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell