Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich - Auseinandersetzung in sowie vor einem Auricher Tanzlokal

In der Nacht zu Samstag soll es nach Aussagen zweier 25 und 26 Jahre alten Opfer zu körperlichen Übergriffen in sowie außerhalb eines Tanzlokals am Fischteichweg gekommen sein. Tatverdächtig ist eine Gruppe Männer im Alter zwischen 19 und 47 Jahren. Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, sich unter 04941/606-215 zu melden.

Südbrookmerland/Georgsheil - 24-Jähriger erhielt Faustschlag

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich bei der Diskothek Galaxy in Georgsheil eine Körperverletzung. Verletzt wurde ein 24-Jähriger aus dem Brookmerland. Das spätere Opfer und die bislang unbekannten Beschuldigten gerieten zunächst verbal aneinander. Dann ging die Security dazwischen und trennte die Parteien. Wenig später kehrte der Schläger zurück und schlug das Opfer mit einem Faustschlag zu Boden. Ein Freund des Täters trat zwei Mal mit dem Fuß gegen den Kopf des am Boden liegenden. Die beiden Täter gehörten zu einer Gruppe von 4-5 Personen. Hinweise zur Ermittlung der verantwortlichen Körperverletzer nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Wiesmoor- Geldbörse lag in Mittelkonsole

In der Nacht zu Freitag verschafften sich bislang Unbekannte Zugang auf ein Grundstück an der Hauptstraße in Wiesmoor. Die Täter beschädigten die Scheiben der Beifahrerseite eines weißen VW Passat Variant und gelangten ins Fahrzeuginnere. Dort entwendeten sie aus der Mittelkonsole eine Geldbörse samt Inhalt. Das Auto stand zur Tatzeit unter einer Carportanlage. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wiesmoorer Polizei unter 04944/914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Am Freitagabend parkte ein Autofahrer seinen Seat Ateca, gegen 20.00 Uhr, am Ellernfeld in Aurich. Als er nach einer guten Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Auricher Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Unfallzeugen sich unter 04941/606-215 zu melden.

Aurich - Rollatorfahrer gesucht

Am Samstagvormittag ereignete sich auf dem Gehweg der Leerer Landstraße , in Höhe Hausnummer 61, eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen lief ein unbekannter Mann mit seinem Rollator auf dem Gehweg/Fahrradweg der Leerer Landstraße, als ein 59-jähriger Fahrradfahrer den Mann überholen wollte. Der Radfahrer klingelte, woraufhin sich der Mann mit dem Rollator ruckartig umdrehte und es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 59-jährige Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Währenddessen verließ der am Unfall beteiligte Rollatorfahrer die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Südbrookmerland/Moordorf - 23-jähriger Autofahrer Iner Drogeneinfluss

Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei auf der Ekelser Straße einen 23 Jahre alten Autofahrer. Der junge Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Der Konsum von THC wurde eingeräumt. Es folgten eine Blutentnahme, das Untersagen der Weiterfahrt außerdem wird eine Anzeige gefertigt.

Wiesmoor - Unfallzeuge verfolgt flüchtigen Radfahrer

In der Nacht zu Sonntag, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer die Dahlienstraße in Richtung Neuer Weg. In Höhe Hausnummer 5 touchierte der Radler einen Pkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Ein couragierter 17-jähriger Unfallzeuge aus dem Landkreis Wittmund beobachtete den Vorfall und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. Im Neuen Weg konnte dieser gestellt werden und räumte die Tat ein.

