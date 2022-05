POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer übersehen - Unfall fordert einen leicht verletzten Biker und rund 22.000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter an einem in der Weimarstraße nahe dem E-Center abgestellten BMW die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Durch die Tat entstand an dem Auto Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Dieter Popp ...

