POL-KN: (Immendingen-Ippingen, Lkr. Tuttlingen) 81-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Immendingen-Ippingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Streifvorgang mit einem Linienbus hat sich ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer am Sonntagmittag auf der Talbachstraße in Ippingen leichte Verletzungen zugezogen. Kurz nach 12.30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem Linienbus durch Ippingen und kam in einer scharfen Kurve der Talbachstraße zu weit nach links. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang mit dem entgegenkommenden Radfahrer, wobei sich dieser den Ellenbogen am Bus anstieß. Zu einem Sachschaden war es bei dem Unfall nicht gekommen.

