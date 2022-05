Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Restgeldstrafe bezahlt

Pomellen (ots)

Ein 48- jähriger polnischer Staatsangehöriger war mit einem polnischen PKW in Richtung Berlin unterwegs. Die Kontrolle der Person erfolgte an der Anschlussstelle Penkun Höhe AGRO Service. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Lüneburg zur Festnahme - Strafvollstreckung wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1008,14 Euro (750EUR+258,14EUR Verfahrenskosten) zahlen. Er legte den Beamten einen Quittungsbeleg über 700,00 EUR der Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Oder vom 08.05.2022 vor. Die Restsumme in Höhe von 300,14EUR konnte er jetzt bei der Bundespolizei in Pomellen zahlen.

