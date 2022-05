BPOLI PW - GdpD POM: Einladung zum Benefizkonzert der Bundespolizei und Stadt Pasewalk

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

Einladung zum Benefizkonzert der Bundespolizei und Stadt Pasewalk

Bereits vor der Corona-Pandemie veranstaltete die Bundespolizeiinspektion Pasewalk regelmäßig Benefizkonzerte. Dieser Tradition folgend, werden wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Pasewalk ein Konzert für den guten Zweck veranstalten.

Am 13. Mai 2022 um 18:00 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr) wird das Bundespolizeiorchester Berlin unter Leitung seines Chefdirigenten Gerd Herklotz unsere Gäste im Pasewalker Kulturforum Historisches U" unter dem Motto "Konzert für den Frieden" mit auf eine musikalische Reise nehmen. Lassen Sie sich begeistern von musikalischen Klassikern der Filmszene und Highlights der Popmusik.

Der Erlös des Konzertes wird den beiden Organisationen/ Vereinen Caritas Regionalzentrum Pasewalk und dem Brückenbauer e.V. Pasewalk zur Unterstützung und Fortführung ihrer wertvollen Arbeit übergeben.

Konzertkarten können im Vorverkauf im Buchhaus Lange, Am Markt 16 in Pasewalk oder an der Abendkasse für 20 Euro je Karte erworben werden.

Kartenreservierungen nimmt die Bundespolizeiinspektion Pasewalk auch gerne unter der Email-Adresse bpoli.pasewalk.benefizkonzert.pw@polizei.bund.de entgegen.

Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, Polizeidirektor Jürgen Köhler, und die Bürgermeisterin der Stadt Pasewalk, Sandra Nachtweih, freuen sich, Sie als Gäste begrüßen zu dürfen.

