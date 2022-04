Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei nimmt gesuchten Albaner fest

Pomellen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, wurde ein 31- jähriger albanischer Staatsangehöriger auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, angehalten und kontrolliert. Er war auf dem Weg nach Polen.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab drei Ausschreibungen der Staatsanwaltschaft Lübeck: 1. Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls, 2. Festnahme mit Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Körperverletzung. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 2205,00 Euro + Kosten des Verfahrens in Höhe von 147,00 Euro sowie eine Restgeldstrafe von 13,50 Euro zu zahlen. Die Geldstrafe + Kosten in Höhe von insgesamt 2365,50 Euro wurden vor Ort beglichen und somit 63 Tage Ersatzhaft abgewendet.

In der 3. Fahndungsnotierung war der Mann zur Ausweisung /Abschiebung / Zurückschiebung ausgeschrieben Da die Landespolizei MV in diesem Fall für die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zuständig ist, erfolgte die Übergabe an den Kriminaldauerdienst.

