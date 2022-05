Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Kameraausrüstung gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagvormittag (12.05.2022) in den Parkanlagen Villa Berg unter anderem die hochwertige Kameraausrüstung eines 42-Jährigen gestohlen. Die beiden Täter liefen gegen 10.30 Uhr an dem 42 Jahre alten Mann vorbei. Während ihn einer mit einem Schrei ablenkte, trat der andere hinter den 42-Jährigen, stieß ihn leicht nach vorne und stahl den zwischen den Beinen eingeklemmten Rucksack. Im schwarzen Rucksack der Marke Deuter befanden sich neben einer Nikon-Kamera unter anderem auch mehrere Objektive und Akkus sowie der Geldbeutel des Mannes im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die beiden Täter rannten anschließend in Richtung Sickstraße/Ostendstraße davon. Einer der Täter war zwischen 20 und 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und hatte eine sportliche Figur, einen Dreitagebart und dunkle sehr kurze Haare. Er trug ein dunkles T-Shirt sowie hellgraue Shorts. Sein Mittäter soll etwa 180 Zentimeter groß und schlaksig gewesen sein, der dunkle kurze Haare hatte und mit einer dunklen langen Hose bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

