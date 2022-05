Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jähriger mutmaßlicher Dieb vorläufig festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (11.05.2022) in der Türlenstraße einen 19 Jahre alten Heranwachsenden festgenommen, der versucht haben soll, die Akkus aus zwei Elektrorollern zu stehlen. Zwei Zeugen beobachteten gegen 21.30 Uhr, wie der 19-Jährige offenbar die Sitze von zwei geparkten Rollern aufbrach, in dem sich Akkus im Wert von etwa 1500 Euro befanden und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ersten Ermittlungen zufolge sollen in den letzten Tagen dort vermehrt auf dieselbe Weise Akkus aus Rollern gestohlen worden sein. Ob der 19-Jährige auch für diese Diebstähle in Frage kommt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

